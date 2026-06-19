人気スマホゲーム「モンスターストライク」（モンスト）が実施したゲーム内イベントをめぐり、ユーザーからの不満が噴出している。6月17日、モンスト公式Xは『みんなで応募!マルチ抽選会』について、《多くの方にご参加いただいたにもかかわらず、残念な思いをさせてしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます》と謝罪。あわせて、イベントを近日中に再実施する方針を発表した。「モンストは世界累計利用者数6000万人を超