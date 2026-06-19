放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は、6月12日の会合で、5月に視聴者・聴取者から寄せられた意見を議論。タレントがゲームで「嫌いな芸能人は?」というお題を出され、実名を挙げた番組への批判が多かったことが報告された。BPO事務局が入る千代田放送会館○「空気や構造を作っているのは制作側」公開された議事概要によると、視聴者からは、出演者が番組の流れに沿って発言することはあるかもしれないとした上で、