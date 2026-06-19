父の日の予定が決まっていない人は 逆にチャンスです！ 父の日に一番伝わる贈り物って…プレゼントも嬉しいけれど、家族が同じテーブルを囲んで過ごす時間は、やっぱり特別。 ステーキのあさくまが、そんな日のために用意した「父の日シェアステーキ」が、6月20日(土)・21日(日)の2日間限定で登場します。 2日間だけの豪快シェアステーキ 大判サーロイン450gを家族で囲む幸せ テー