6月16日、歌手・中島美嘉が『ノンストップ！NONSTOP！』（フジテレビ系）に出演。その後、Instagramに出演時の衣装姿で登場し、反響が集まっている。《「ノンストップ！」インタビュー見てくれた方ありがとうございます》こうつづった中島は、黒いストライプのインナーにレースのシャツを羽織り、姫カットのロングヘアを下ろして笑顔を浮かべていた。そして胸元まで開いたインナーの下には、鳥が飛ぶ姿を描いたような、大きめ