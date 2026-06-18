個人としては史上最多となるバロンドール賞8回受賞。所属したバルセロナではリーグ制覇10回、UEFAチャンピオンズリーグ4回。アルゼンチン代表としてもコパ・アメリカ（南米選手権）2回、FIFAワールドカップ（W杯）1回と、ありとあらゆるタイトルを欲しいままにしてきたFWリオネル・メッシ。そのコレクションに、また新たなタイトルが加わりそうである。6月16日（日本時間17日）、アルゼンチンは北中米W杯初戦となったアルジ