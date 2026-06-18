6月16日、歌手の中島美嘉がInstagramを更新。情報番組『ノンストップ!』（フジテレビ系）出演時のオフショットを公開し、その大胆なスタイルが注目を集めている。中島は《見てくれた方ありがとうございます》と投稿。6月17日に発売された新曲『光』のプロモーションのため『ノンストップ!』に出演した際の写真を公開した。「中島さんは、黒のパンツに白いレースジャケットを合わせたコーディネートを披露。ジャケットのなか