おじさんのハーフパンツはアリなのか、ナシなのか――。そんな職場の服装をめぐる論争を、脳科学まで持ち出して検証した報道番組の特集にあきれる声が相次いでいる。「6月14日に放送された、宮根誠司さんがMCを務める『Mr.サンデー』（フジテレビ系）では、男女500人に『ハーフパンツでの勤務を許せるか』を調査しました。結果は『許せる』が36％、『許せない』が64％と、否定的な意見が多数でした。さらに、『ハーフパンツは