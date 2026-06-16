6月3日、全国で1000店舗以上の「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップが「紫外線対策事業戦略発表会」を開催した。「紫外線対策事業戦略発表会」とは、なにか。2025年の4月から10月までの熱中症警戒アラートはのべ1749回と過去最多を記録。年々深刻化する酷暑、そして紫外線から人々の目を守るためのサングラスを日常アイテムとして社会に定着させることを目指したものだ。紫外線対策の実用性でアピールして着用率の向上を目