イスマエル・サイバリが先制ゴール電光石火のカウンターがさく裂した。北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループリーグC組の初戦、ブラジル代表とモロッコ代表の一戦は、モロッコが先制に成功した。優勝候補ブラジルの初戦として注目されたゲームは、前回大会でアフリカ勢初のベスト4に進出したモロッコとの一戦に。序盤から鋭い攻撃を見せていたモロッコだが前半21分、ブラジルの攻撃を自陣で受け止めると中央のMFブラヒム