新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作夏アニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』の特別番組「『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』特別番組〜ABEMAの特番で語り合うさんにん〜」を７月４日（土）夜８時30分より独占無料放送する。 TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年