ラッシングの走塁にファンから批判が殺到【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間10日・ピッツバーグ）1点を争う好ゲームに水を差すプレーに批判が殺到した。ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「8番・捕手」で先発出場。5回に見せた走塁が“危険なプレー”と、ドジャースファンからも嘆きの声が寄せられた。1点を追う5回、先頭で打席に入ったラッシングは怪物右腕スキー