【WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL】 6月10日発売 価格：59,180円 K.T.W.は、エアガン「WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL」を6月10日に発売する。価格は59,180円。 本商品は、エアーコッキングのランダルをGASガン仕様にしたもの。外観はエアーコッキング・モデルとまったく同じだが、GAS化により従来よりレバー操作が数段楽になっている。 「WINC