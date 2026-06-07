知英 KARAのメンバーで俳優の知英が７日、都内で『知英写真集Still Me』発売記念イベント取材に臨んだ。知英が初来日した時に最初に訪れた大好きな場所・沖縄で撮影。幼さの残る無邪気な笑顔や、大人の色気を纏った神々しさすら覚える姿、沖縄の大自然に溶け込む柔らかい表情など、現在の知英を感じられる全てを一冊に詰め込んだ。約10年ぶりとなる写真集で写真集としては自身初の水着にも挑戦。「水着を着ることが