【REDMI Pad 2 9.7 4G】 5月28日 発売 価格4GB／64GBモデル：27,980円 4GB／128GB：35,980円 小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は、タブレット端末「REDMI Pad 2 9.7 4G」を本日5月28日に発売する。価格は27,980円より。 本製品は、お手頃な性能やサイズ、価格を実現した「REDMI Pad 2 9.7」シリーズの4G対応モデル。高精細な2K・120Hzディスプレイ、長