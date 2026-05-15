●投資資金がさらなる投資を生むAI半導体セクター 今月は筆者がウォッチする各社の、2026年3月期決算序盤戦の模様から話を進めていきたい。まずは多くの投資家が興味を持つだろう半導体関連である。アドバンテスト 、東京エレクトロン はともに、前四半期（25年10-12月期）から大きな成長を遂げ、好決算を記録した。中でも注目したいのは、東京エレクトロンである。同社の27年3月期業績予想は上期分のみの開示だった