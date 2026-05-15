「鉄分」といえば、思い浮かぶのはレバーや赤身肉。実は、野菜にも鉄分を多く含むものがあります。鉄分を豊富に含む野菜を知っておけば、「今日は肉系は食べたくない」という日でもしっかり鉄分補給できる上、ビタミンや食物繊維も同時にとれます。そこで、鉄分の多い野菜トップ3について、それぞれの栄養の特徴やおすすめの食べ方を、管理栄養士の新谷友里江さんに聞きました。貧血予防や疲れやすさ対策に、ぜひ取り入れてみて