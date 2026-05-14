吉野川市は5月14日、水道の使用量についてメーターのチェックを行わず、過去と同じ値を報告する不適切な事例があったと発表しました。吉野川市では業務を委託する「ヴェオリア・ジェネッツ」という業者の職員が水道メーターをチェックし、それに基づいて使用料金を徴収しています。吉野川市によりますと、5月7日、吉野川市鴨島町に住む市民から、4月の使用量について疑問に思ったとして再検針の申し出があ