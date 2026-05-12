フライブルク所属の鈴木唯人「きょうはもう、チームが勝ったんで。そっちですよ」負傷離脱中の日本代表MF鈴木唯人が試合会場で元気な姿を見せて、チームメイトと一緒に喜び合っている。その姿がとても素敵だった。所属するフライブルクがヨーロッパリーグ準決勝で対戦したポルトガルのブラガを2戦合計4-3で下した試合での話だ。クラブ史上初となる決勝進出を決めただけに試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、スタジアムはお祭り