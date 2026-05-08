ユーロ圏１０年債利回り格差仏６２、伊７２ｂｐと前日並み縮小水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%） ドイツ3.001 フランス3.619（+62） イタリア3.724（+72） スペイン3.415（+41） オランダ3.121（+12） ギリシャ3.688（+69） ポルトガル3.359（+36） ベルギー3.55（+55） オーストリア3.254（+25） アイルランド