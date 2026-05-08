ライブ配信「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で3・4月度の大賞が選出された熱戦を盛り上げるリーグ公式表彰「月間JERAセ・リーグAWARD」3・4月度の大賞が7日、発表された。ノミネートされた6人の中から、公式配信番組「JERAセ・リーグ レジェンドLIVE」内でレジェンドOBによる選考が行われ、阪神の高橋遥人投手が受賞した。高橋以外のノミネート選手は、DeNA・勝又温史外野手、巨人・竹丸和幸投手、中日・金丸夢斗投手、広島の