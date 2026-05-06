5回の守備で飛球を追ってフェンスに激突■オリックス ー ロッテ（6日・京セラドーム）オリックス・渡部遼人外野手が6日、京セラドームで行われたロッテ戦で、中堅での守備でフェンスに激突し、倒れ込んだ。そのまま動けずに本拠地は騒然となったが、その後、立ち上がり、歩いてベンチへ戻り治療を受けた。試合は一時中断となったが、渡部は治療を受けて試合に復帰したが、その裏の打席で代打を送られて交代した。5回1死の守備