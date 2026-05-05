投手・大谷の3・4月は防御率0.60＆2勝の好成績ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、ナ・リーグの月間最優秀投手賞を受賞した。打者としては月間MVPに過去6度輝いたが、投手としては初だった。球団公式SNSが試合前に「あなたのナ・リーグ最優秀投手賞です」と大谷の映像を公開すると、まさかのツッコミが殺到した。大谷は今季開幕から絶好調だった。5試合で2勝1敗、防御率0.60、WHIP0.87の好成績をマークした。規定