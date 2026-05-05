投手・大谷の3・4月は防御率0.60＆2勝の好成績

ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、ナ・リーグの月間最優秀投手賞を受賞した。打者としては月間MVPに過去6度輝いたが、投手としては初だった。球団公式SNSが試合前に「あなたのナ・リーグ最優秀投手賞です」と大谷の映像を公開すると、まさかのツッコミが殺到した。

大谷は今季開幕から絶好調だった。5試合で2勝1敗、防御率0.60、WHIP0.87の好成績をマークした。規定投球回に1イニング足りなかったものの、内容の素晴らしさが評価されて、自身初の投手月間MVPを手にした。

ドジャースはこの日、敵地でのアストロズ戦に臨んだ。試合開始の約2時間前、球団公式SNSが「あなたのナ・リーグ最優秀投手賞です、ショウヘイ・オオタニ」として公開したのが、フリー打撃を行う大谷の映像だった。

投手とは対照的に、今季の打者・大谷はやや低調なスタート。試合前の時点で19打席連続ノーヒットと不振で、この日は珍しくグラウンドでフリー打撃を行った。

当たり前だが、投手がフリー打撃を行うことはあり得ないこと。二刀流の大谷だからこその光景と言える。それだけに「なんだこの月間最優秀投手は!?笑」「紹介にユーモアを感じる」「もの凄勢いでかっ飛ばしてますが月間MVPの“ピッチャー”です」「明日先発投手です」「ピッチャーがこんなに打てるわけないじゃん」「おかしいだろ？ この選手が明日投げるんだぜ？」とファンも困惑と称賛を送った。（Full-Count編集部）