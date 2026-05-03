5月28日のオリックス戦に日向坂46が来場DeNAは3日、28日に横浜スタジアムで行われるオリックス戦での『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』の詳細を発表した。この日は人気アイドルグループ「日向坂46」が来場。セレモニアルピッチの大役などが決まり、「魔球再び」「チケット買ってよかった」と歓喜の声が上がった。「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」の第3戦として開催されるこの日、日向坂46が横浜を“ジャック”す