カージナルス戦に先発■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースの佐々木朗希投手は2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。6回を投げて被安打5、4奪三振3四死球3失点の内容で3敗目を喫した。試合後、ロバーツ監督は「あの回（3回）に3点を失ったが、クオリティスタートをマークし、球数も100球を超えた。ブルペンにとっては助けになった」と評価した。今季6度目の先発となった佐々