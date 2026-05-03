年間20校以上を指導…塩多雅矢氏が伝授する「ゼロポジション外旋ドリル」野球に励む多くの選手が直面する肩や肘の怪我。その原因の一つに、投球側の筋力が著しく低下したまま、投げ続けてしまうことが挙げられる。多くの選手の動作改善に取り組んできたトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、首都圏を中心に年間20校以上を指導する実績を持つ。故障に悩む選手と向き合ってきた経験から、“重要筋肉”のリカバリー法を公開している