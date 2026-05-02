開幕32試合時点で達成した偉業…オプタ・スタッツが紹介■Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手がまた歴史的記録を樹立した。1日（日本時間2日）に行われた敵地でのパドレス戦で今季13号をマーク。メジャー単独トップに躍り出ただけでなく、米データ会社「オプタ・スタッツ」によると、史上5人目＆20年ぶりの快挙を成し遂げたという。3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁の