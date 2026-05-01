バンテリンドームが限定グルメを緊急発表「バンテリンドーム ナゴヤ」は1日、新商品「勝利を結ぶ！塩むすび」を5月4日から6日までの阪神戦限定で緊急発売することを公式SNSで発表した。連敗脱出の“きっかけ”となった「盛り塩」が話題となる中、その効果にあやかった新メニューの登場となる。中日は4月24日のヤクルト戦において、悪い流れを断ち切るべくベンチ横に「盛り塩」を設置。すると同試合で劇的な逆転サヨナラ勝ちを