「ESPN」が4月の先発投手部門「期待外れ」に佐々木を選出ドジャースの佐々木朗希投手は、今季5試合に登板して1勝2敗、防御率6.35と安定感を欠いている。22回2/3を投げて、13四球、28被安打、7被本塁打という内容に、米メディアからは「期待外れ」の声が上がり、ファンからも厳しい意見が。3A調整を進言する声もあり、“猶予”が問われている。地元メディア「ドジャース・ネーション」のX（旧ツイッター）は、佐々木が米スポー