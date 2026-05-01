「ドジャース・ネーション」のマッケイン記者が主張ドジャースのデーブ・ロバーツ監督の後任として、ミゲル・ロハス内野手が適任だとする声が上がっている。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者が4月30日（日本時間5月1日）、自身のX（旧ツイッター）を更新して持論を展開した。マッケイン記者は動画内で「ミゲル・ロハスがデーブ・ロバーツの後を継いで、ドジャースの監督をしてほしい」と熱望した