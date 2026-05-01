オリックスが非正規グッズの販売に対して注意喚起オリックスは1日、一部のフリマサイトやオークションサイトにおいて、8日から10日の日本ハム戦で用意されている「グッズ付きチケット」の特典を装った不正な出品が確認されているとして、公式ホームページで注意を呼びかけた。球団によると、現在ネット上で確認されている不審な商品画像は、球団が提供する予定の正規グッズとは内容が異なっているという。これを受け、球団側は