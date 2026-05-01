球団発表ロッテは1日、種市篤暉投手が左アキレス腱断裂の縫合術を受けたことを発表した。長期離脱は免れない状況だ。種市は4月25日、熊本で行われたソフトバンク戦の初回、2死三塁から柳田が放った一塁側への打球を追いかけようとした際、左足を痛めて転倒。種市は座り込んだまま動けず、担架で運ばれ交代した。翌26日、球団は左アキレス腱断裂と診断されたと発表していた。種市は2024年に自身初めて規定投球回をクリアする