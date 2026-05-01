ドラ3ルーキー岡城が2日間で7打数4安打の大暴れ阪神に新星が現れた。ドラフト3位ルーキーの岡城快生外野手が4月30日、神宮球場で行われたヤクルト戦に「2番・左翼」で先発出場し、1試合3安打の活躍を見せた。“苦境”のチームを救う打棒に、虎党の歓喜が止まらない。岡城は第1打席で右前打を放つと、第2打席も再び右前打。さらに第3打席では中前へ運び、プロ初先発から2試合目で猛打賞を記録した。プロ初先発した29日には決勝