ＡＶＩＬＥＮが４日続伸している。この日、生成ＡＩでデジタル人材の最適配置を実現する「案件マッチングＡＩ」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 同ソリューションは、社内に点在するデジタル人材のスキル・経験データと、プロジェクトの要件を生成ＡＩが高度に分析し、最適な組み合わせを提案するもの。従来、各部署の管理者に依存していた人材アサイン業務に生成ＡＩを導入することで、