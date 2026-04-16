ノルウェーは列強に見劣りしない攻撃陣を揃えるいよいよ2か月後に迫った北中米W杯。日本代表の森保一監督は優勝を目標に掲げるが「ウィリアムヒル」など大手ブックメーカーの優勝オッズは100倍前後となっている。つまり確率からすると1％になるが、夢物語でもなくなってきていることは確かだ。 大会全体を見ると、スペインを筆頭にイングランド、フランス、ブラジル、アルゼンチンの6か国が一桁で、そこにポルトガルやドイツが続