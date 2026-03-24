当時生後7カ月の長男に暴行し死なせたとして、傷害致死罪に問われた父親（27）に無罪を言い渡した10日の宇都宮地裁判決について、宇都宮地検は控訴期限の24日、控訴しないと発表した。無罪が確定する。宇都宮地検の岡田和人次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、慎重に検討した」とコメントした。父親は2018年に長男の頭に何らかの暴行を加え、死亡させたとして、23年に起訴された。地裁は判決で「検察側が主