最新フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26」シリーズがQuick ShareとiPhoneなどのAirDropとのファイル共有機能に対応開始！Samsung Electronics（以下、Samsung）は23日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」にてAppleのiPhoneやiPadなどのファイル共有機能「AirDrop」のサポートを2026年3月23日（月