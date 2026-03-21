ヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手（３３）が２０２８年に開催されるロサンゼルス五輪と次回ＷＢＣの参戦に強い意欲を示した。ＭＬＢ公式サイトのブライアン・ホック記者が２０日（日本時間２１日）、自身のＸに「アーロン・ジャッジは次のＷＢＣとオリンピックに参加したいと語った。『チャンスがあれば何でもいい』と彼は言った」とジャッジのコメントを投稿した。ロス五輪は７月１３〜１９日にドジャー・スタジア