ＴＢＳの江藤愛アナウンサー（４０）が、またまた泣いた。２０日放送の同局系情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜午前５時２０分）は「全国！中高生ニュース卒業おめでとうＳＰ」コーナーで、神奈川・松田中学校の黒板アートを紹介。番組では６度わたって同校を取材しているが、この日は１、２年生が、卒業する３年生に送る黒板アートの模様を伝えた。金曜の司会を務める江藤アナは、ＶＴＲ後に「さすが松田中学校で