アメリカのイランに対する軍事作戦をめぐりアメリカメディアは長崎・佐世保を母港とする強襲揚陸艦＝トリポリが中東に派遣されると報じました。岩国基地に配備されているF35Bもトリポリに乗り、作戦に参加するものとみられています。トリポリはアメリカ海軍第7艦隊所属の強襲揚陸艦でステルス戦闘機F35Bやオスプレイを搭載可能です。アメリカメディアはトリポリと第31海兵遠征部隊のおよそ2500人が中東に派遣されると報じています