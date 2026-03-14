声優・俳優の津田健次郎（54）が14日、都内で行われた声優活動30周年を記念したフォトブック『津田健次郎PHOTOBOOK since 1995』の発売記念会見に登壇した。【写真】笑顔で指差し！でもちょっと照れくさそうな津田健次郎津田は、写真集『ささやき』刊行から約3年ぶりの刊行。「そこからこんな短い期間でもう。50超えてるんでね。写真集を出させていただけるのもありがたい」と感謝。今回のフォトブックは「過去を振り返るい