歴史の教科書に「令和のオイルショック」と書かれる日が来るのかもしれない。ガソリンの販売価格は、暫定税率廃止によってもたらされた恩恵が吹き飛ぶ勢いで上昇を続けている。その果てに待ち受ける「最悪シナリオ」を以下に……。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」資源エネルギー庁の今月11日の発表によると、全国のレギュラーガソリン平均価格は、4週連続で上昇中だ。