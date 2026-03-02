3月7日（土）阪神競馬場で行われる、第60回報知杯フィリーズレビュー（G2・3歳オープン・牝・芝1400m）の登録馬は下記の通り。桜花賞トライアルだが短距離路線の馬も参戦して混戦は必至。28頭がエントリー。【つわぶき賞】伏兵プレセピオが抜け出す…白毛馬マルガは3着大混戦のトライアルレースアイニードユー55.0イヌボウノウタゴエ55.0エピッククイーン55.0ギリーズボール55.0クリエープキー55.0コスモレッド55.0