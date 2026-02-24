ママさんが赤ちゃんを抱っこして現れたら、2匹のワンコが温かく迎えてくれて…？ワンコたちと赤ちゃんが初対面した時の感動的な光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破しています。 【動画：出産を終え、赤ちゃんと家に帰った結果→『2匹の犬』と出会って…『はじめましてのご挨拶』】 ワンコ2匹と赤ちゃんの初対面 TikTokアカウント「mugiore」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「ムギ」くん