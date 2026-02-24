女優のキム・ジホが、公共図書館から借りた本に下線を引いた写真をソーシャルメディア（SNS）に投稿し、物議を醸したことを受けて謝罪した。キム・ジホは23日、自身のインスタグラムを通じて「私の注意が行き届いていない行動によって不快な思いをされた方々に、お詫びの言葉を申し上げる」とし、「公共図書館から借りてきた本の最後の部分を覚えておきたくて、自分の本にアンダーラインを引く習慣がつい出てしまった」と明かした