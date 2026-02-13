農林水産省は１３日、今月２〜８日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が、前週より１０円高い４２０４円だったと発表した。２週連続で上昇し、２３週連続で４０００円台となった。内訳は、備蓄米などを含む「ブレンド米」が１５９円高い３９４７円と２週連続で値上がりした。銘柄米は６４円安い４２９４円で販売比率が３ポイント高くなり全体の平均価格を引き上げた。