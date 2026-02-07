新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて衆議院議員選挙の投開票日である２月８日（日）夜19時50分より、特別番組『#アベプラ 衆院選 SP〜EXIT と蘭丸と、時々ひろゆき〜』を生放送することを決定した。 『#アベプラ 衆院選 SP』では、平日夜帯のニュース番組『ABEMA Prime』にてMCを務めるお笑いコンビ・EXITが2025年の参院選に続き３度目となる選挙特番MCを務める。さらに、“次世代の論客