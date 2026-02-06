女優の藤原紀香が５日、オフィシャルブログを更新。出演していた舞台『忠臣蔵』が大千穐楽を迎えたことを報告するとともに公演期間中に父が亡くなっていたことを明かし、深い感謝の思いをつづった。 この日、藤原は「ご報告と感謝」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「ついに幕を閉じました、舞台『忠臣蔵』。大雪の新潟・長岡にて、無事に 大千穐楽を迎えることができました」と報告。全国各地から足を運んだ観客