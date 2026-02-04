NBAブルズは4日までに公式SNSを更新。同日に開催される敵地バックス戦のメインビジュアルに河村勇輝（24）を起用した。公式SNSではバックス戦の宣伝とともに河村をメインビジュアルに起用した画像を投稿した。ネットでは「2way選手でも大人気！」「すごい」「河村のことめっちゃ好きじゃんｗ」「we want YUKI」などの声が上がった。ブルズは1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程を終えた。その中で主力の欠場