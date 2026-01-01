韓国国内の上位100人の株式資産家が保有する株式価値が、この1年で約70兆ウォン（約7億円）近く増加した。【解説】日韓の富豪は“質”が違う…その理由とは特に、サムスン電子のイ・ジェヨン会長は株式価値が1年でほぼ2倍に跳ね上がり、23兆ウォン（約2兆3000億円）を突破して圧倒的な「スーパ―リッチ」1位の座を不動のものとした。ボーイズグループBTSのメンバーであるJIMIN、V、JUNG KOOKも、30歳以下の上場企業株式資産家トッ